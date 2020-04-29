На Буковине зафиксированы 82 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. На Буковине подтверждено еще 82 случая COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
"За сегодняшний день было обработано лабораторным центром около пяти сотен образцов, в результате было установлено новых 82 случая инфицирования, из них 52 жители города Черновцы", - рассказал Осачук.
По его словам, в Черновицкой области в шести районах количество инфицированные не растет, оно стабилизировалось.
Напомним, в селе под Львовом COVID-19 обнаружен сразу у более 20 человек.
Как сообщалось, коронавирус в Украине подтвержден у 1976 медицинских работников, наибольшее количество которых заболели в Черновицкой области.