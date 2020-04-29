В Україні коронавірус підтверджено у понад 1,9 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Коронавірус в Україні підтверджено у 1976 медичних працівників, найбільша кількість яких захворіли у Чернівецькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоровяя України.
"Підтверджено COVID-19 у 1 976 медиків станом на 29 квітня. Найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 людини. Однак у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед причин захворювання на COVID-19 серед медпрацівників, можуть бути:
- відсутність чіткого плану дій медичного закладу;
- порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
- недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ;
- неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації.
Як повідомляв УНН раніше, на Чернігівщині три нових інфікованих коронавірусом - у медика, а також у двох жительок області виявили COVID-19, загалом у регіоні 39 випадків коронавірусу.