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В Україні коронавірус підтверджено у понад 1,9 тис. медиків

В Україні коронавірус підтверджено у понад 1,9 тис. медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Коронавірус в Україні підтверджено у 1976 медичних працівників, найбільша кількість яких захворіли у Чернівецькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоровяя України.

"Підтверджено COVID-19 у 1 976 медиків станом на 29 квітня. Найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 людини. Однак у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед причин захворювання на COVID-19 серед медпрацівників, можуть бути:

- відсутність чіткого плану дій медичного закладу;

- порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;

- недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ;

- неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації.

Як повідомляв УНН раніше, на Чернігівщині три нових інфікованих коронавірусом - у медика, а також у двох жительок області виявили COVID-19, загалом у регіоні 39 випадків коронавірусу.

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