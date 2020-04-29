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В Украине коронавирус подтвержден у более чем 1,9 тыс. медиков

В Украине коронавирус подтвержден у более чем 1,9 тыс. медиков

Киев  •  УНН

 • 14019 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Коронавирус в Украине подтвержден у 1976 медицинских работников, наибольшее количество которых заболели в Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"Подтверждено COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:

- отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;

- нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

- недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ;

- неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация.

Как сообщал УНН ранее, в Черниговской области три новых инфицированных коронавирусом - у медика, а также у двух жительниц области обнаружили COVID-19, всего в регионе 39 случаев коронавируса.

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