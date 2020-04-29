В Украине коронавирус подтвержден у более чем 1,9 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Коронавирус в Украине подтвержден у 1976 медицинских работников, наибольшее количество которых заболели в Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"Подтверждено COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:
- отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;
- нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
- недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ;
- неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация.
Как сообщал УНН ранее, в Черниговской области три новых инфицированных коронавирусом - у медика, а также у двух жительниц области обнаружили COVID-19, всего в регионе 39 случаев коронавируса.