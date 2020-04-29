У селі під Львовом COVID-19 виявлено одразу у понад 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У селі Давидів Львівської області виявлено понад 20 інфікованих COVID-19. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у селі Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Якщо отримані результати позитивні, то здійснюється додатковий відбір біоматеріалу і аналіз скеровують на тест ПЛР. Наразі медики встановлюють джерело занесення вірусу у зазначений населений пункт",- написав Козицький.
За його словами, розпорядження про вжиття невідкладних заходів підписав керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Іван Собко.
"У Давидові здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпеченння порядку у селищі",- наголосив він.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині виявили ще вісім нових випадків COVID-19.