В селе под Львовом COVID-19 обнаружено сразу у более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В селе Давыдив Львовской области выявлено более 20 инфицированных COVID-19. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Более 20 инфицированных COVID-19 обнаружено в селе Давыдив Пустомытовского района. Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт", - написал Козицкий.
По его словам, распоряжение о принятии неотложных мер подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Иван Собко.
"В Давыдове осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечение порядка в поселке", - подчеркнул он.
Напомним, в Днепропетровской области обнаружили еще восемь новых случаев COVID-19.