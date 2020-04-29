На Дніпропетровщині виявили ще вісім нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Дніпропетровській області виявили ще вісім нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих складає 347. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.
"Станом на 20:15 отримано ще 8 позитивних результати: 5 по місту Днiпро, 2 по місту Павлоград, 1 по місту Кривий Рiг",- йдеться в повідомленні.
Таким чином, станом на 20:15, 29 квітня загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по областi становить 347.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині повторно перевіряють на коронавірус померлу пацієнтку.