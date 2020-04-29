На Дніпропетровщині повторно перевіряють на коронавірус померлу пацієнтку

“56-річна жінка хворіла на рак молочної залози та перебувала під наглядом онколога. 18 квітня вона відчула себе гірше та була направлена в лікарню. Дослідження показали численні метастази. Стан погіршувався, пацієнтку перевели до реанімації. Паралельно розвивався застій в легенях, спричинений пневмонією. Тому одразу взяли зразок для аналізу на коронавірус. На жаль, врятувати хвору не вдалося. Вже після її смерті прийшли позитивні результати ПЛР-тесту із лікарні Мечникова. Проте остаточно підтвердити діагноз мають в обласному лабораторному центрі”, — розповів він.

Він додав, що причиною смерті жінки стало основне захворювання — онкологія з метастазами.

“Раніше в області померли двоє чоловіків, які мали лабораторно підтверджений COVID-19. Коронавірус спричинив у них важке ускладнення — тромбоз. Загалом на Дніпропетровщині — 323 випадки коронавірусної інфекції”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, на сайті Дніпровської міськради з’явилася мапа локацій, де були підтверджені випадки COVID-19. На мапі відмічені місця, які могли відвідувати хворі на коронавірус.