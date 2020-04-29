У Дніпрі запустили онлайн-мапу місць, які могли відвідувати хворі на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На сайті Дніпровської міськради з’явилася мапа локацій, де були підтверджені випадки COVID-19. На мапі відмічені місця, які могли відвідувати хворі на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.
“На сайті Дніпровської міської ради відтепер доступна мапа локацій, де були підтверджені випадки COVID-19. Місця, котрі могли відвідувати хворі на коронавірус (аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банківські відділення, банкомати тощо), тут позначені червоними зонами”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що дані мапи постійно оновлюються — на основі інформації Національної поліції і департаменту охорони здоров’я населення міськради.
Також вказано, що для усунення можливості розповсюдження інфекції буде проводитися дезінфекція приміщень, прилеглих територій і поверхонь.
Водночас у Дніпрі у будинках, де серед мешканців виявлено випадки зараження коронавірусом, розпочато посилену обробку дезінфекційними засобами не лише перших поверхів, а й усіх сходових клітей. Знезараження проводитимуть через день. Пожильцям також безкоштовно видадуть антисептики для рук, а на під’їздах таких будинків розмістять відповідні оголошення.
Додамо, Радіо Свобода також повідомило, у Дніпрі на будинках, де живуть шпиталізовані з підозрою на коронавірусну інфекцію, з’явилися відповідні оголошення. Так, оголошення розвісили на близько 150 будинках міста, пише видання.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині лабораторно станом на ранок підтверджено 323 випадки захворювання на COVID-19. В Україні на 9 годину 29 квітня загалом зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні.