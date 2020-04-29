В Днепре запустили онлайн-карту мест, которые могли посещать больные COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. На сайте Днепровского горсовета появилась карта локаций, где были подтверждены случаи COVID-19. На карте отмечены места, которые могли посещать больные коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
"На сайте Днепровского городского совета теперь доступна карта локаций, где были подтверждены случаи COVID-19. Места, которые могли посещать больные коронавирусом (аптеки, магазины, остановки общественного транспорта, банковские отделения, банкоматы и т.д.), здесь обозначены красными зонами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные карты постоянно обновляются - на основе информации Национальной полиции и департамента охраны здоровья населения горсовета.
Также указано, что для устранения возможности распространения инфекции будет проводиться дезинфекция помещений, прилегающих территорий и поверхностей.
В то же время в Днепре в домах, где среди жителей выявлены случаи заражения коронавирусом, начато усиленную обработку дезинфицирующими средствами не только первых этажей, но и всех лестничных клетей. Обеззараживание будут проводить через день. Постояльцам также бесплатно выдадут антисептики для рук, а на подъездах таких домов разместят соответствующие объявления.
Добавим, Радио Свобода также сообщило, чтов Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления. Так, объявления развесили на около 150 домах города, пишет издание.
Напомним, в Днепропетровской области лабораторно по состоянию на утро подтверждено 323 случая заболевания COVID-19. В Украине на 9:00 29 апреля в целом зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные.