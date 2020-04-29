В Днепропетровской области повторно проверяют на коронавирус умершею пациентку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Днепропетровской области ПЦР-исследование показало коронавирус у женщины, которая умерла 26 апреля во Кривом Роге. Тест проводили в областной больнице им. Мечникова. Однако окончательный диагноз должны установить в областном лабораторном центре, сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
“56-летняя женщина болела раком молочной железы и находилась под наблюдением онколога. 18 апреля она почувствовала себя хуже и была направлена в больницу. Исследования показали многочисленные метастазы. Состояние ухудшалось, пациентку перевели в реанимацию. Параллельно развивался застой в легких, вызванный пневмонией. Поэтому сразу взяли образец для анализа на коронавирус. К сожалению, спасти больнуб не удалось. Уже после её смерти пришли положительные результаты ПЦР-теста из больницы Мечникова. Однако окончательно подтвердить диагноз должны в областном лабораторном центре”, — рассказал он.
Он добавил, что причиной смерти женщины стало основное заболевание — онкология с метастазами.
“Раньше в области умерли двое мужчин, которые имели лабораторно подтвержден COVID-19. Коронавирус вызвал у них тяжелое осложнение — тромбоз. Всего в Днепропетровской области — 323 случая коронавирусной инфекции”, — добавляется в сообщении.
Напомним, на сайте Днепровского горсовета появилась карта локаций, где были подтверждены случаи COVID-19. На карте отмечены места, которые могли посещать больные коронавирусом.