В Днепропетровской области обнаружили еще восемь новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили еще восемь новых случаев COVID-19, общее количество больных составляет 347. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.
"По состоянию на 20:15 получено еще 8 положительных результатов: 5 по городу Днепр, 2 по городу Павлоград, 1 по городу Кривой Рог", - говорится в сообщении.
Таким образом, на 20:15, 29 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 347.
Напомним, в Днепропетровской области повторно проверяют на коронавирус умершую пациентку.