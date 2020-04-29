На Буковині зафіксовано 82 нові випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Буковині підтверджено ще 82 випадки COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
"За сьогоднішній день було опрацьовано лабораторним центром близько п’яти сотень зразків, в результаті було встановлено нових 82 випадки інфікування, з них 52 мешканці міста Чернівці", - розповів Осачук.
За його словами, в Чернівецькій області в шести районах кількість інфікованих не зростає, вона стабілізувалася.
Нагадаємо, у селі під Львовом COVID-19 виявлено одразу у понад 20 осіб.
Як повідомлялося, коронавірус в Україні підтверджено у 1976 медичних працівників, найбільша кількість яких захворіли у Чернівецькій області.