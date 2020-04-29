На Буковине за сутки от COVID-19 выздоровели еще 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. На Буковине от COVID-19 выздоровели еще 18 человек. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
"29 апреля в Черновицкой области выздоровели от коронавирусной болезни еще 18 человек, таким образом общее количество достигло уже 116", - сказал Осачук.
Напомним, в селе под Львовом COVID-19 обнаружен сразу у более 20 человек.
Как сообщалось, коронавирус в Украине подтвержден у 1976 медицинских работников, наибольшее количество которых заболели в Черновицкой области.