На Буковині за добу від COVID-19 одужали ще 18 осіб

"29 квітня у Чернівецькій області одужала від коронавірусної хвороби ще 18 людей, таким чином загальна кількість сягла вже 116", - сказав Осачук.

Нагадаємо, у селі під Львовом COVID-19 виявлено одразу у понад 20 осіб.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні підтверджено у 1976 медичних працівників, найбільша кількість яких захворіли у Чернівецькій області.