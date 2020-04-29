На Буковині за добу від COVID-19 одужали ще 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Буковині від COVID-19 одужало ще 18 людей. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
"29 квітня у Чернівецькій області одужала від коронавірусної хвороби ще 18 людей, таким чином загальна кількість сягла вже 116", - сказав Осачук.
Нагадаємо, у селі під Львовом COVID-19 виявлено одразу у понад 20 осіб.
Як повідомлялося, коронавірус в Україні підтверджено у 1976 медичних працівників, найбільша кількість яких захворіли у Чернівецькій області.