На Буковине двух пограничников поймали на взятках за контрабанду сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На украинско-румынской границе разоблачили двух офицеров из числа руководства отдела пограничной службы “Красноильск” Черновицкого пограничного отряда. Они наладили механизм получения неправомерной выгоды за незаконное перемещение табачных изделий через государственную границу в Румынию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
“Военнослужащих задержали 14 сентября во время проведенных оперативных и следственных мероприятий отделом внутренней и собственной безопасности по Черновицкому пограничному отряду Управления внутренней и собственной безопасности „Запад“ Госпогранслужбы совместно со следователями ТУ ГБР в Хмельницком под процессуальным руководством военной прокуратуры Черновицкого гарнизона”, — говорится в сообщении.
Одновременно в городах Сторожинец и Черновцы межведомственная группа задержала этих военнослужащих при получении от подчиненного неправомерной выгоды в размере 1500 евро и передачи военнослужащему 900 евро за указанное содействие контрабандной деятельности.
Неправомерную выгоду изъяли следователи ГБР, задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного Кодекса Украины. Они помещенны в изолятор временного содержания до избрания судом меры пресечения.
Как отметили в Госпогранслужбе, благодаря проведенным мероприятиям удалось разоблачить не только нечистых на руку пограничников, но и схему, по которой сигареты переправляли через границу на одном из участков Буковины.
Напомним, почти 100 монет и авиационный часы россиянин пытался вывезти из Украины.