Росіянин намагався вивезти з України радіоактивний авіаційний годинник
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Майже 100 монет та авіаційний годинник росіянин намагався вивезти з України. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Як зазначається, громадянин РФ 1965 року народження прямував з України автомобілем марки Nissan.
Під час проходження прикордонно-митного контролю у пункті пропуску "Сеньківка" росіянин обрав смугу руху "зелений коридор", тим самим заявивши, що заборонених предметів, матеріалів та товарів, які підлягають декларуванню, він не має.
"Проте додаткова перевірка показала, що це не так. Адже в сумці, яка була в автівці, знайдено 97 монет, які можуть мати історичну чи культурну цінність. Під час подальшого поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники виявили ще й авіаційний годинник", - йдеться у повідомленні.
До того ж після спрацювання спеціального вимірювального приладу, як вказано, з’ясувалося, що "радіаційний фон предмету перевищував норму".
"Монети та годинник вилучено та передано на відповідні експертизи", - вказали у ДПСУ.
Нагадаємо, у серпні росіянин намагався вивезти з України старовинні книги.