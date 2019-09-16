На Буковині двох прикордонників упіймали на хабарах за контрабанду цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На українсько-румунському кордоні було викрито двох офіцерів з числа керівництва відділу прикордонної служби “Красноїльськ” Чернівецького прикордонного загону. Вони налагодили механізм одержання неправомірної вигоди за незаконне переміщення тютюнових виробів через державний кордон до Румунії. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
“Військовослужбовців затримали 14 вересня під час проведених оперативних та слідчих заходів відділом внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону Управління внутрішньої та власної безпеки „Захід“ Держприкордонслужби спільно зі слідчими ТУ ДБР у Хмельницькому під процесуальним керівництвом військової прокуратури Чернівецького гарнізону”, — йдеться в повідомленні.
Одночасно у містах Сторожинець та Чернівці міжвідомча група затримала цих військовослужбовців під час одержання від підлеглого неправомірної вигоди у розмірі 1500 євро та передачі військовослужбовцю 900 євро за вказане сприяння контрабандній діяльності.
Неправомірну вигоду вилучили слідчі ДБР, затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального Кодексу України. Їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання до обрання судом запобіжного заходу.
Як наголосили у Держприкордонслужбі, завдяки проведеним заходам вдалося викрити не тільки нечистих на руку прикордонників, а й схему, за якою сигарети переправляли через кордон на одній з ділянок Буковини.
Нагадаємо, майже 100 монет та авіаційний годинник росіянин намагався вивезти з України.