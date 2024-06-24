После неудачной попытки незаконного пересечения границы, мужчина, направляясь в служебной машине военнослужащих ТЦК и СП, попытался задушить водителя ремнем безопасности. Об этом говорится в заявлении Черновицкого областного ТЦК и СП, передает УНН.

Гражданин после неудачной попытки незаконного пересечения границы, был задержан и передан военнослужащим ТЦК и СП. Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, совершил попытку удушения водителя ремнем безопасности - говорится в сообщении ТЦК и СП.

Как сообщается ,чтобы унять мужчину было вызвано следственно-оперативную группу.

В ТЦК отметили, что после совершенного мужчина пытался выдать себя за пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети.

Также заявили, что военнослужащие ТЦК, получившие травмы, стали в ряды ВСУ в начале широкомасштабного вторжения и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. В связи с состоянием здоровья они были переведены в ТЦК и СП.

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