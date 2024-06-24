На Буковині чоловік намагався задушити службовця ТЦК ременем безпеки: що відомо
Київ • УНН
Чоловік намагався задушити співробітника ТЦК та СП ременем безпеки після того, як був затриманий за спробу незаконного перетину кордону.
Після невдалої спроби незаконного перетину кордону, чоловік, прямуючи у службовій машині військовослужбовців ТЦК та СП, спробував задушити водія ременем безпеки. Про це йдеться у заяві Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає УНН.
Громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону, був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП. Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки
Як повідомляється, щоб вгамувати чоловіка було викликано слідчо-оперативну групу.
В ТЦК зауважили, що після вчиненого чоловік намагався вдати із себе постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі.
Також наголосити, що військовослужбовці ТЦК, які отримали травми, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я вони були переведені до ТЦК та СП.
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