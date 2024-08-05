В Богодухове в Харьковской области BMW влетел в пешехода на краю проезжей части, водитель, который подозревается в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, взят под стражу, сообщила в понедельник Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 21-летнему мужчине по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

По данным следствия, "31 июля этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем своего автомобиля BMW по городу Богодухов".

"Двигаясь по улице Соборной,.. водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 48-летнего пешехода, который в это время находился на краю проезжей части. Также произошло столкновение с четырьмя другими автомобилями, которые были припаркованы, - автомобили получили повреждения", - отметили в прокуратуре.

Пострадавшего мужчину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу.

Предварительно установлено, что показатель содержания алкоголя в крови водителя составлял 1,66%.

"По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - указали в прокуратуре.

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