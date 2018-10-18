МИД проверяет информацию о гибели украинского в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о якобы гибели нашего соотечественника в горах Германии. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Информацию видели. Сейчас ее проверкой занимается консул", - сказал Кирилич.
Как сообщал УНН, в заповеднике Саксонская Швейцария, Германия, в горах разбился 25-летний турист из Украины. Инцидент произошел в воскресенье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с туристами в Швейцарии попал в ДТП, есть пострадавшие
Напомним, в субботу, 6 октября, в 14:05 к раховским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи одному из 15 туристов, которые путешествуют по Карпатам. Однако в 14:40, врач, входивший в состав группы туристов, констатировал смерть мужчины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Эльбрусе пострадала украинская туристка