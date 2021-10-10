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Мьянма начинает вакцинировать школьников

Мьянма начинает вакцинировать школьников

Киев  •  УНН

 • 17107 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Мьянма на следующей неделе начнет программу вакцинации от COVID-19 для школьников старше 12 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

Детали

Около 1 миллиона учеников среднего и старшего школьного возраста, которые были зачислены на 2021-2022 учебный год, будут вакцинированы, чтобы уменьшить распространение инфекций COVID-19.

Более 4,11 миллиона человек были полностью вакцинированы на территории страны, тогда как более 5780000 человек получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Между тем количество случаев заражения COVID-19 в Мьянме возросло до 478 651. Было зафиксировано 30 новых смертей, в результате чего количество погибших в стране по состоянию на воскресенье составляла 18134.

Дополнение

В понедельник, 4 октября, Таиланд представил вакцины против коронавируса для учеников старших классов.

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