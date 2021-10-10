М’янма розпочинає вакцинувати школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. М’янма наступного тижня розпочне програму вакцинації від COVID-19 для школярів старше 12 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
Деталі
Близько 1 мільйона учнів середнього та старшого шкільного віку, які були зараховані на 2021-2022 навчальний рік, будуть вакциновані, щоб зменшити поширення інфекцій COVID-19.
Понад 4,11 мільйона людей були повністю вакциновані на території країни, тоді як понад 5,78 мільйонів людей отримали першу дозу вакцин від COVID-19.
Тим часом кількість випадків зараження COVID-19 у М'янмі зросла до 478 651. Було зафіксовано 30 нових смертей, в результаті чого кількість загиблих у країні станом на неділю становила 18 134.
Доповнення
У понеділок, 4 жовтня, Таїланд презентував вакцини проти коронавірусу для учнів старших класів.