МВД показало первые минуты после атаки в Одессе

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"Первые минуты после ночной ракетной атаки врага по Одессе. Патрульные полицейские оказывают необходимую помощь пострадавшим", - прокомментировали видео МВД.

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Враг сегодня ночью направил на Одессу 4 "Калибры" с корабля в Черном море. Три человека погибли, еще десять получили ранения. Было повреждено много объектов гражданской инфраструктуры.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в каждой из ракет, которыми рф сегодня осуществила ночной обстрел Одессы, было "не менее 40 иностранных комплектующих".

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