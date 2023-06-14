МВД показало первые минуты после атаки в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Министерство внутренних дел в Telegram опубликовало видео первых минут после ночной вражеской атаки в Одессе, на котором патрульные полицейские оказывают помощь пострадавшим, передает УНН.
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"Первые минуты после ночной ракетной атаки врага по Одессе. Патрульные полицейские оказывают необходимую помощь пострадавшим", - прокомментировали видео МВД.
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Враг сегодня ночью направил на Одессу 4 "Калибры" с корабля в Черном море. Три человека погибли, еще десять получили ранения. Было повреждено много объектов гражданской инфраструктуры.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в каждой из ракет, которыми рф сегодня осуществила ночной обстрел Одессы, было "не менее 40 иностранных комплектующих".
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