МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

Для получения следующего кредитного транша Международный валютный фонд требует от Украины выполнения ряда обязательств. В частности речь идет о завершении реформы Национального антикоррупционного бюро, проведении аудита международных резервов Нацбанка, а также проведении открытых конкурсов на ряд должностей, среди которых директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил экономический эксперт Александр Охрименко.

Контекст

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Планируется, что в результате успешного пересмотра программы Украина получит следующий транш от МВФ объемом около 1,1 млрд долларов.

"Есть требование, в первую очередь, провести прозрачные выборы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Да, действительно, есть требования вообще в будущем, если выбирают руководителей высших государственных органов, в том числе ФГВФЛ, чтобы там был прозрачный конкурс, но это не только по Фонду. У нас еще стоит вопрос государственной комиссии по ценным бумагам, тоже требуют, чтобы там были прозрачные выборы", - добавил эксперт.

По его словам, МВФ требует, чтобы руководители всех государственных структур избирались публично и только на открытом конкурсе.

"Еще одно из требований - чтобы обязательно в конкурсе были зарубежные специалисты, оценивали. Потому что у нас была такая ситуация - конкурс публичный, а когда доходит до конечного результата, то оказывается, что человек, которого выбирают, - он имеет не очень хорошую репутацию и никто на это не обращает внимание. Поэтому МВФ требует, если вы проводите конкурс, то в конкурсной комиссии должно быть 30% зарубежных независимых экспертов, чтобы они могли повлиять на решение", - добавил Охрименко.

Кроме того, по его словам, МВФ также требует проведения аудита в Национальном банке Украины. В первую очередь, по данным Охрименко, аудит должен касаться золотовалютных резервов, на сколько они соответствуют требованиям.

Также иностранные партнеры отмечают, что антикоррупционные органы в Украине должны быть независимыми.

"Там основные требования касаются антикоррупционного законодательства. Надо закончить наши реформы, связанные с тем, чтобы независимым было НАБУ, антикоррупционная система. Это не критическая ситуация, но это будут делать", - отметил Охрименко.

Напомним

Ранее стало известно, что Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц уволил Светлану Рекрут с должности директора-распорядителя ФГВФЛ в связи с окончанием срока ее 5-летнего контракта. Сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет заместитель Рекрут - Ольга Билай. По данным СМИ, админсовет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Среди претендентов Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш.

В одном из интервью Рекрут сообщила, что МВФ требует от Украины внесения изменений в законодательство в части проведения открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ. Сейчас такой процедуры в законодательстве нет. По ее словам, Киев взял на себя обязательства разработать и утвердить такую процедуру весной 2025 года. Не исключено, что Билай может остаться и.о. директора-распорядителя ФГВФЛ до проведения открытого конкурса на эту должность, ведь нет смысла назначать руководителя Фонда на несколько месяцев.

Добавим

Ранее журналисты выяснили, что один из претендентов, которого рассматривают на должность директора-распорядителя ФГВФЛ - глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш. По данным СМИ, он неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.