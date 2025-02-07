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МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Киев  •  УНН

 • 21153 просмотра

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МВФ готовится к новой миссии в Украине для пересмотра фискальной и монетарной политики. В случае успешного пересмотра и одобрения Советом директоров Украина может получить $900 млн.

Международный валютный фонд готовится к новой миссии в Украине, которая сосредоточится на вопросах фискальной и монетарной политики, реформ в сфере управления и обеспечения долговой устойчивости. Даты миссии пока согласовываются, а по итогам пересмотра, в случае одобрения Советом директоров, Украина сможет получить очередной транш в размере 900 миллионов долларов.

Об этом сообщила директор департамента коммуникаций МВФ  Джули Козак, передает УНН.

Что касается следующей миссии, то сейчас идет техническая подготовка к предстоящему осмотру. Даты миссии находятся в процессе согласования, и как только они будут известны, мы обязательно сообщим об этом

- сказала коммуникатор МФВ.

Она рассказала, что во время предстоящей миссии сотрудники МВФ будут обсуждать с Украиной фискальную политику, в частности прогресс в мобилизации доходов, монетарную политику на 2025 год, а также прогресс в обеспечении восстановления долговой и фискальной устойчивости.

Персонал также будет анализировать реформы в сфере управления, которые остаются ключевым элементом программы. Согласно утвержденному графику выплат, при условии завершения следующего пересмотра и, конечно, при условии одобрения Советом директоров, Украина получит доступ к около 900 миллионов долларов США на следующий пересмотр

- добавила Козак. 

 Напомним 

Государственный и гарантированный долг Украины достиг 166,1 млрд долларов США. Средневзвешенная стоимость долга снизилась с 7,79% до 5,09%, а срочность выросла с 6,27 до 12,26 лет.

Глава ГНС Кравченко провел первую встречу с представительницей МВФ: что обсуждали17.01.25, 18:45 • 39498 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
ukrainaУкраина

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