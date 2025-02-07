МВФ готується до нової місії: Україна може отримати $900 млн після наступного перегляду

Міжнародний валютний фонд готується до нової місії в Україні, яка зосередиться на питаннях фіскальної та монетарної політики, реформ у сфері урядування та забезпечення боргової стійкості. Дати місії наразі узгоджуються, а за підсумками перегляду, у разі схвалення Радою директорів, Україна зможе отримати черговий транш у розмірі 900 мільйонів доларів.

Про це повідомила директорка департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, передає УНН.

Що стосується наступної місії, то наразі триває технічна підготовка до майбутнього огляду. Дати місії знаходяться в процесі узгодження, і як тільки вони будуть відомі, ми обов'язково повідомимо про це