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МВФ готується до нової місії: Україна може отримати $900 млн після наступного перегляду

МВФ готується до нової місії: Україна може отримати $900 млн після наступного перегляду

Київ • УНН

 • 111701 перегляди

МВФ готується до нової місії в Україні для перегляду фіскальної та монетарної політики. У разі успішного перегляду та схвалення Радою директорів Україна може отримати $900 млн.

Міжнародний валютний фонд готується до нової місії в Україні, яка зосередиться на питаннях фіскальної та монетарної політики, реформ у сфері урядування та забезпечення боргової стійкості. Дати місії наразі узгоджуються, а за підсумками перегляду, у разі схвалення Радою директорів, Україна зможе отримати черговий транш у розмірі 900 мільйонів доларів.

Про це повідомила директорка департаменту комунікацій МВФ  Джулі Козак, передає УНН.

Що стосується наступної місії, то наразі триває технічна підготовка до майбутнього огляду. Дати місії знаходяться в процесі узгодження, і як тільки вони будуть відомі, ми обов'язково повідомимо про це

- сказала комунікаційниця МФВ.

Вона розповіла, що під час майбутньої місії співробітники МВФ обговорюватимуть з Україною фіскальну політику, зокрема прогрес у мобілізації доходів, монетарну політику на 2025 рік, а також прогрес у забезпеченні відновлення боргової та фіскальної стійкості.

Персонал також аналізуватиме реформи у сфері урядування, які залишаються ключовим елементом програми. Відповідно до затвердженого графіка виплат, за умови завершення наступного перегляду та, звісно, за умови схвалення Радою директорів, Україна отримає доступ до близько 900 мільйонів доларів США на наступний перегляд

- додала Козак. 

 Нагадаємо 

Державний та гарантований борг України досяг 166,1 млрд доларів США. Середньозважена вартість боргу знизилась з 7,79% до 5,09%, а строковість зросла з 6,27 до 12,26 років.

Голова ДПС Кравченко провів першу зустріч з представницею МВФ: що обговорювали17.01.25, 18:45 • 39662 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
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