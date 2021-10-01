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Возможно, сейчас меня задержат: Саакашвили обратился к сторонникам за минуту до ареста

Возможно, сейчас меня задержат: Саакашвили обратился к сторонникам за минуту до ареста

Киев  •  УНН

 • 22591 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил сегодня о своем возвращении на родину, обратился к сторонникам за несколько минут до задержания. Аудиозапись продолжительностью не более 10 секунд опубликовано на странице политика в социальной сети Facebook, передает УНН.

Цитата

"Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходит на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах", - говорит Саакашвили в обращении.

Ранее

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было ранее

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

Украинские Национальные Новости

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