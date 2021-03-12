Минздрав: в случае заболевания COVID-19 после прививки вторую дозу надо отложить

Детали

В Минздраве ответили на несколько вопросов о том, как происходит процесс вакцинации:



Вакцина вводится в виде инъекции в мышцу плеча.



Сообщение о побочных эффектах. Если у вас возникли какие-либо побочные эффекты, обратитесь к врачу, фармацевту или медсестре. После вакцинации необходимо оставаться в месте ее проведения для наблюдения минимум 30 минут на случай аллергической реакции.



Вакцинация проходит в два этапа. Если вы получили одну дозу AstraZeneca/Oxford, вы должны получить и вторую дозу этой же вакцины через 4-12 недель (оптимально через 8-12 недель), чтобы завершить курс вакцинации.



Если вы заболели COVID-19 после получения первой дозы вакцины, вторую дозу рекомендуется отложить на 6 месяцев.



Также в ведомстве напомнили, что после вакцинации против COVID-19 необходимо и дальше придерживаться противоэпидемических мероприятий и правил респираторной гигиены, а именно:



Мойте руки с мылом или пользуйтесь средством для дезинфекции рук, содержащий не менее 70% спирта.



Соблюдайте дистанцию с людьми более 1,5 м.



Избегайте скоплений людей и закрытых помещений с плохой вентиляцией. Если такой возможности нет, наденьте маску.



Не прикасайтесь к глазам, носу и рту на улице, в транспорте или магазине.



Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфеткой, которую сразу же выбрасывайте.



Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Уже вакцинировано более 38 000 человек.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали уже все три.