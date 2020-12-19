Минздрав полностью обновил алгоритм тестирования на наличие коронавируса

"Хочу сообщить, что на этой неделе у нас полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавируса. Основное значение для лабораторной диагностики COVID-19, как вы знаете, имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование будет проходить согласно нашему обновленному алгоритму лицам с подозрением на COVID-19, которые имеют клинические симптомы, с любыми признаками других респираторных вирусных инфекций, а также с признаками пневмонии", - сказал Степанов.

Так, отметил он, что раньше процедура предусматривалась только для лиц с признаками COVID-19 и пневмонии.

"Мы также добавили скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Они будут проводиться следующим лицами: с подозрением на COVID-19, с признаками других респираторных вирусных инфекций, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19, а также которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19. Также гражданам, подлежащих плановой госпитализации в больницы в связи с другими заболеваниями", - сообщил он.

По словам министра, введенные в Украине быстрые тесты "уже поехали в регионы". Кроме того, 23 декабря в Украине должно прибыть еще 1,5 млн тестов.

Напомним, ранее глава Минздрава обратился к США с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".