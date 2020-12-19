МОЗ повністю оновив алгоритм тестування на наявність коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я цього тижня оновило алгоритм тестування на наявність коронавірусу. Про це на брифінгу у суботу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Хочу повідомити, що цього тижня у нас повністю оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусу. Основне значення для лабораторної діагностики COVID-19, як ви знаєте, має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження буде проходити згідно нашого оновленого алгоритму особам з підозрою на COVID-19, які мають клінічні симптоми, з будь-якими ознаками інших респіраторних вірусних інфекцій, а також з ознаками пневмонії", - сказав Степанов.
Так, зазначив він, раніше процедура передбачалась лише для осіб з ознаками COVID-19 та пневмонії.
"Ми також додали скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Вони будуть проводитись наступним особами: з підозрою на COVID-19, з ознаками інших респіраторних вірусних інфекцій, з ознаками пневмонії, громадянам, які були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком COVID-19, а також що повертаються з регіонів із значним розповсюдженням COVID-19. Також громадянам, які підлягають плановій госпіталізації у лікарні у зв'язку з іншими захворюваннями", - повідомив він.
Зі слів міністра, запроваджені в Україні швидкі тести "вже поїхали у регіони". Крім того, 23 грудня в Україну повинно прибути ще 1,5 млн тестів.
Нагадаємо, раніше глава МОЗ звернувся до США із проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин у "режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях".