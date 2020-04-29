Минздрав: средства для работающих с больными COVID-19 медиков уже в регионах

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Средства на доплаты, что правительство обещало медикам, работающими с пациентами с коронавирусом, уже выделены в регионы. И их получат как работники больниц, так и экстренной медицинской помощи. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.