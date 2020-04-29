МОЗ: кошти для медиків, які працюють з хворими на COVID-19, уже в регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кошти на доплати, що уряд обіцяв медикам, які працюють з пацієнтами з коронавірусом, вже виділені в регіони. І їх отримають як працівники лікарень, так і екстреної медичної допомоги. Про це під час онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
“Усі кошти, які уряд обіцяв медикам, які працюють з пацієнтами з коронавірусом, виділені вже у регіонах. Кожен медик, чи то він працює в лікарні, чи в бригаді екстреної допомоги, усі отримають ці доплати”, — повідомила Шаталова.
Вона зазначила, що для їхнього розрахунку МОЗ збирало інформацію з усіх обласних департаментів охорони здоров’я про кількість медиків, які працюють з пацієнтами з коронавірусом, та на підставі цих даних були виділені кошти.
“Додатково ми зробили наближення з останнього кварталу 2020 року у квітень... (субвенцію - ред.) у розмірі 241,8 млн грн. І я сподіваюсь, що вже завтра ці кошти надійдуть в регіони”, — резюмувала заступник міністра.
Як раніше повідомляв УНН, до кінця тижня заклади охорони здоров’я у регіонах України отримають субвенцію обсягом 241,8 млн гривень.
Нагадаємо, що Кабмін погодив виплати до 300% зарплати медикам, що лікують хворих на COVID-19.