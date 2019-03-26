Моуринью спрогнозировал финалистов Лиги чемпионов

"Ювентус и Барселона - два фаворита на победу в ЛЧ, они доберутся до финала. Все обсуждают Роналду и Месси, однако мне больше нравится говорить о "Ювентусе" и "Барселоне". Я всю жизнь буду тренером, а футбол все еще командный вид спорта. У "Ювентуса" и "Басрелоны" есть опыт, навыки и особые игроки (Криштиану Роналду и Лионель Месси). С такими футболистами в результате становятся лучше", - сказал португальский тренер.



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Заметим, что Моуринью выигрывал Лигу чемпионов во главе "Порту" (2003-04) и "Интера" (2009-10).