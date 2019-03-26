Моурінью спрогнозував фіналістів Ліги чемпіонів

"Ювентус і Барселона - два фаворита на перемогу в ЛЧ, вони доберуться до фіналу. Усі обговорюють Роналду і Мессі, проте мені більше подобається говорити про "Ювентус" і "Барселону". Я все життя буду тренером, а футбол все ще командний вид спорту. У "Ювентуса" та "Басрелони" є досвід, навички і особливі гравці (Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі). З такими футболістами в результаті стають кращими", - сказав португальський тренер.



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Зауважимо, що Моурінью вигравав Лігу чемпіонів на чолі "Порту" (2003-04) і "Інтера" (2009-10).