МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Министерство обороны Украины в 2022-2023 годах заключило государственные контракты на закупку оружия и боеприпасов с более 130 фирмами-контрагентами, среди них 30 иностранных компаний. Об этом сообщили в Минобороны на запрос агентства УНН.

Украине трудно закупать крайне необходимые для армии снаряды, ведь рынок вооружения очень специфический и работает как большая монополия, где основные игроки знают друг друга. Поэтому часто Минобороны приходится привлекать посредников в процесс закупки боеприпасов на мировом рынке, в частности из Балканских стран. Эксперты отмечают, что иногда это приводит к росту цены на поставки, однако из-за большой конкуренции на рынке вооружения контрагентов надо принимать как "необходимый элемент игры".

"В течение 2022 - 2023 годов Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны заключены государственные контракты около 100 отечественными предприятиями и с более чем 30 иностранными компаниями", - говорится в ответе на запрос.

Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

В Минобороны также отметили, что для предотвращения заключения государственных контрактов с недобросовестными исполнителями и уберечь государственные средства потенциальные контрагенты проходят серьезную проверку.

"В условиях военного положения при согласовании проекта договора проверка информации о потенциальном контрагенте осуществляется Директоратом экономического анализа и планирования Министерства обороны Украины и Департаментом по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины", - сообщили в МОУ.

Добавим

Министерство обороны Украины на запрос УНН сообщало, что с 2022 года подало более 100 исковых заявлений в суды из-за невыполнения контрактов на поставку оружия и боеприпасов для армии.