москва угрожает снизить статус дипотношений с США в случае конфискации активов рф

россия готова понизить уровень дипломатических отношений с США, в случае конфискации ее замороженных активов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков в комментарии российским СМИ, передает УНН.

Детали

россия рассматривает вариант снижения статуса дивидентов с США в случае практических мер по конфискации ее активов - приводит цитату рябкова росСМИ.

По его словам, россия рассматривает различные варианты ответных действий. Однако дипломат подчеркнул, что прежде всего действия рф будут определены тем, как будут действовать другие страны - "противники".

Бесспорно и никаких сомнений не может быть в том, что мы в этом вопросе очень последовательны. Но в зависимости от того, как пойдет дискуссия в кругу наших противников, далее характер ответных мер будет определяться - заявил заместитель министра иностранных дел рф.

Контекст

В Соединенных Штатах заморожено примерно 5 миллиардов долларов российского центрального банка, которые можно конфисковать согласно закону о большом пакете помощи США Украине и другим союзникам, который подписал президент Джо Байден.

Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Документ требует от президента США и Министерства финансов начать поиск российских активов в США в течение следующих 90 дней и отчитаться перед Конгрессом в течение 180 дней о результатах поиска.

Напомним

США призывают ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы максимизировать средства, которые могут быть одолжены Украине.