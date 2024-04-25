москва угрожает снизить статус дипотношений с США в случае конфискации активов рф

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россияне компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ - Плетенчук
россия использует мобильные платформы и беспилотники для разведки и ракетных ударов из Крыма, чтобы компенсировать отсутствие ракетоносцев в море после успешного уничтожения Украиной российских стратегических бомбардировщиков.
Украинские беженцы могут оставаться в Германии и с недействительным загранпаспортом
Украинские беженцы могут оставаться в Германии с просроченными паспортами, а решение МИД Украины о приостановлении консульского обслуживания украинских мужчин не повлияет на их статус беженцев.
Блинкен во время визита в Китай призвал Пекин к сотрудничеству с США во время визита в Китай
Во время своего визита в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость "прямого" и "постоянного" взаимодействия между США и Китаем.
Пышный: колебания курса гривны, которое мы сейчас наблюдаем, не несет никакой угрозы
В Нацбанке уверяют, что колебания курса гривны на валютном рынке не представляют угрозы. Сейчас рынок находится в состоянии управляемой гибкости, где курсовые колебания зависят от спроса и предложения.
ВР поддержала изменения в законодательство по общеобязательному государственному социальному страхованию: что предполагается
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предоставляет Пенсионному фонду полномочия в сфере общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности вместо ликвидированного Фонда социального страхования, одновременно решая проблемы, связанные с социальными правами людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц.
Нацбанк улучшил свой инфляционный прогноз до 8,2% на 2024 год
Национальный банк Украины снизил прогноз инфляции на 2024 год до 8,2% с ранее ожидаемых 8,6% благодаря лучшим фактическим показателям инфляции и улучшению прогнозов.
"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"
Арку Свободы украинского народа (прежнее название - Арка Дружбы народов) в Киеве не будут сносить, поскольку она считается одним из выдающихся архитектурных памятников столицы, говорится в заявлении Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.
На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине
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