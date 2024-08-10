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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мошенники продают водительские удостоверения от имени работников сервисных центров - МВД

Мошенники продают водительские удостоверения от имени работников сервисных центров - МВД

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 00:28  •  4007 просмотра

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Мошенники выдают себя за работников сервисных центров МВД и предлагают купить водительское удостоверение без экзаменов. МВД отмечает, что получить удостоверение можно только лично после сдачи экзаменов.

В Министерстве внутренних дел предупреждают о случаях продажи поддельных водительских удостоверений от имени работников сервисных центров. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины пишет УНН.

Мошенники под видом работника сервисных центров МВД Киева по имени "София Бойко" предлагают купить водительское удостоверение и получить документ по почте. Общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, ԜһатѕАрр. Клиентам обещают водительский документ без сдачи экзаменов,

- говорится в сообщении.

Детали

Для того, чтобы войти в доверие, мошенники предоставляют многочисленные фото с использованием служебного бейджа, айдентики и цветов сервисных центров МВД, сделанные с помощью компьютерных программ.

Чаще всего преступники используют фотографии, сделанные в 2016 году на открытии сервисного центра МВД в городе Северодонецк Луганской области. Девушка на фото - это бывшая сотрудница структуры Главного сервисного центра МВД, не имеет никакого отношения к фейковому администратору и никогда в прошлом не занимала такую должность. Сейчас она длительное время находится за границей. Ее настоящее имя и фамилия не София Бойко. Сейчас региональным сервисным центром ГСЦ МВД в г. Киеве сформировано и подано в полицию заявление о совершении преступления,

- отмечают в ГСЦ МВД Украины.
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Сервисные центры МВД отмечают:

  • Получить впервые водительское удостоверение возможно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не направляется адресно и тем более за границу.
  • Администраторы сервисных центров МВД не ведут общение в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.
  • Оплата услуг происходит исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД.
  • Ориентировочная стоимость бланка водительского удостоверения 515 грн.
  • Фейковые водительские удостоверения не отображаются в официальных реестрах МВД и приложении Дія.
  • Восстановить или обменять водительское удостоверение возможно по обращению в сервисный центр МВД или онлайн в Кабинете водителя или в Дії.

МВД предупреждает о новых методах кибермошенничества с аудиодипфейками6 августа 2024, 20:19 • 20427 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
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