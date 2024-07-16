Мощный взрыв прогремел в Херсоне: что известно
Киев • УНН
Мощный взрыв прогремел в Херсоне вскоре после объявления воздушной тревоги на фоне угрозы баллистики со стороны Крыма.
Мощный взрыв прогремел в Херсоне вскоре после объявления воздушной тревоги на фоне угрозы баллистических ракет из временно оккупированного Крыма, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Угроза баллистики из Крыма. О повреждениях и раненых - в ближайшее время. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги!
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