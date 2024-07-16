Войска рф утром ударили по рынку в Херсоне

Центр Херсона утром обстреляли российские войска, ударили по одному из рынков в городе, пострадавших среди горожан нет, сообщили во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"Очередной день, который начался для Херсона с канонады российских обстрелов. С самого утра оккупанты ударили по одному из рынков в городе. Вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. К счастью, пострадавших среди херсонцев нет", - написал Прокудин в Telegram.

Как отметил Мрочко, "утром оккупанты обстреляли центр города Херсона". "На одном из городских рынков - вынужденный выходной. Под удар попали торговые места. Люди потеряли почти весь товар", - рассказал он в Telegram.

В Херсонской области враг за сутки ранил 6 человек, есть повреждения