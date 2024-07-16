В Херсонской области враг за сутки ранил 6 человек, есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые кварталы, дошкольное учебное заведение, административное здание и ранив шестерых гражданских лиц.
В Херсонской области российские войска атаковали за прошедшие сутки 16 населенных пунктов, попав в дошкольное учебное заведение, административное здание и ранив шестерых гражданских лиц, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Кизомыс, Антоновка, Михайловка, Велетенское, Антоновка, Токаревка, Одрадокаменка, Софиевка, Берислав, Бургунка, Львово, Милово, Нововоронцовка, Змиевка и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в дошкольное учебное заведение и админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 15 частных домов. Повреждены хозяйственная постройка, гараж и частные автомобили.
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