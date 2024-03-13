Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государства-члены ЕС за решение увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для оказания военной помощи Украине для ее обороны, отметив, что это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Благодарен государствам-членам ЕС за то, что они согласились с предложением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля увеличить объем Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины. Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости в достижении общей победы - написал Кулеба.

Он добавил, что Украина ожидает принятия окончательного решения на ближайшем заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Напомним

Постпреды ЕС согласовали увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро в 2024 году для военной помощи Украине.