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Молодежная сборная Украины U-21 победила сверстников из Мальты

Молодежная сборная Украины U-21 победила сверстников из Мальты

Киев  •  УНН

 • 9928 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Запорожье на "Славутич-Арене" молодежная сборная Украины U-21 победила сборную Мальты со счетом 4:0 в рамках Квалификационного раунда Чемпионата Европы 2021 среди молодежных команд, передает УНН.

Матч начался с атак хозяев поля - сборной Украины, и уже на 17-й минуте счет открыл Дмитрий Топалов, который точно пробил с дальней дистанции.

Удвоил счет Назарий Русин на 21-й минуте. Он замкнул прострельную передачу Дмитрия Топалова с левого фланга.

А уже на 40-й минуте связка футболистов луганской "Зари" Русин-Леднев увеличила счет - 3:0.

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После перерыва гости были немного живее хозяев. Но запала мальтийцев хватило только на первые 10 минут. После чего мяч вернулся под контроль украинцев и наша сборная провела ряд атак. Около середины второго тайма игра соперников выровнялась.

Но на 82-й минуте матча хозяева еще увеличили счет. Ассистентом и автором гола выступили футболисты, которые вышли на замену во втором тайме. Олег Кожушко отдал передачу на Георгия Цитаишвили, и тот вошел в штрафную и переиграл голкипера Мальты Андреаса Велла - 4:0.

После этого игроки украинской молодежки провели еще несколько стремительных атак, но счет на табло так и остался неизменным.

Украинские Национальные Новости

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