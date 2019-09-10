Молодіжна збірна України U-21 перемогла однолітків з Мальти
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Запоріжжі на "Славутич-Арені" молодіжна збірна України U-21 перемогла збірну Мальти з рахунком 4:0 в рамках Кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи 2021 серед молодіжних команд, передає УНН.
Матч розпочався з атак господарів поля - збірної України, і вже на 17-й хвилині рахунок відкрив Дмитро Топалов, який влучно пробив з далекої відстані.
Подвоїв рахунок Назарій Русин на 21-й хвилині. Він замкнув прострільну передачу Дмитра Топалова з лівого флангу.
А вже на 40-й хвилині зв'язка футболістів луганської "Зорі" Русін-Лєднєв збільшила рахунок - 3:0.
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Після перерви гості були трохи жвавішими за господарів. Але запалу мальтійців вистачило лише на перші 10 хвилин. Після чого м'яч повернувся під контроль українців і наша збірна провела низку атак. Близько середини другого тайму гра суперників вирівнялась.
Але на 82-й хвилині матчу господарі ще збільшили рахунок. Асистентом та автором голу виступили футболісти, які вийшли на заміну у другому таймі. Олег Кожушко віддав передачу на Георгія Цітаішвілі, і той увійшов у штрафний майданчик та переграв голкіпера Мальти Андреаса Велла - 4:0.
Після цього гравці української молодіжки провели ще декілька стрімких атак, але рахунок на табло так і залишився незмінним.