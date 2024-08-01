МИД Молдовы известило российского посла о том, что один из российских дипломатов стал персоной нон грата и должен покинуть территорию страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на newsmaker.

Детали

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало на консультации посла россии в Кишиневе олега васнецова. Издание отмечает, что дипломата заметили 1 августа, когда он заходил в здание МИД. Позже ведомство подтвердило, что вызвало Васнецова, чтобы сообщить о том, что одного из сотрудников посольства рф объявили персоной нон грата на территории Молдовы.

Решение о высылке было принято в результате проведенных мероприятий, которые позволили собрать информацию и доказательства того, что российский дипломат осуществлял на территории Молдовы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом - отметили в МИД.

Там отметили, что объявленный персоной нон грата сотрудник российского посольства должен в ближайшее время покинуть страну.

Добавим

Накануне сотрудники Службы информации и безопасности и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам провели обыски в здании парламента. Объяснили их расследованием дела о государственной измене. В нем задержали на 72 часа главу юридического департамента Иона Крянге и сотрудника Пограничной полиции, которых подозревают в шпионаже в пользу россии. По версии следствия, они встречались с сотрудником посольства рф и за денежное вознаграждение передавали ему информацию.

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