Молдова проверяет информацию о двух ракетах РФ, которые нарушили воздушное пространство
Киев • УНН
Пограничная полиция Молдовы сообщила о возможном нарушении воздушного пространства двумя российскими ракетами 25 декабря. Минобороны страны отрицает нарушение, заявляя об отсутствии фиксации ракет системой мониторинга.
Пограничная полиция Молдовы сообщила, что две ракеты могли нарушить воздушное пространство страны 25 декабря. Однако Министерство обороны страны заявило, что "не зафиксировали нарушений воздушного пространства". Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.
"Согласно отчетам, один из запущенных россией ракет заметил патруль в районе Ямполь-Косеуць. Позже нам сообщили, что еще одна ракета могла пересечь воздушное пространство в районе Отач-Могилев-Подольский и залететь в Румынию в районе Дорохой-Герца", - сообщили в Пограничной полиции.
Однако Министерство обороны Молдовы позже сообщило, что "система мониторинга воздушного пространства не зафиксировала нарушений воздушного пространства страны ракетами или дронами".
Ранее
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в день Рождества российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство.
В свою очередь в Министерстве национальной обороны Румынии прокомментировали пролет российской ракеты, указав, что "пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено".
Тем временем Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, "напомнив, что россия угрожает не только Украине".