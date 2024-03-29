Молдова не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над ее территорией

Пограничная полиция Молдовы не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над территорией страны во время удара рф по Украине в ночь на 29 марта. Об этом сообщает сообщила пресс-служба учреждения, пишет УНН.

Детали

В Пограничной полиции заявили, что сегодня в 05:40 патрули на КПП "Окница", "Атаки", "Косеуц" и "Сорока" слышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины.

По данным полиции, украинская сторона подтвердила, что в районе города Новоднестровск, расположенного недалеко от границы с Молдовой, произошли три пуска ракет.

По поводу информации о том, что прошлой ночью российские ракеты могли пролететь над воздушным пространством Молдовы, отметим, что системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружили ни одного несанкционированного пересечения воздушного пространства Молдовы, - заявили в Пограничной полиции.

Напомним

В Воздушных силах ВСУ пока не подтверждают информацию, что ночью во время массированной атаки российские ракеты залетели за территорию Украины. Ранее Telegram-каналы распространяли информацию о ракетах, которые вероятно полетели в направлении Молдовы.

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