Молдова не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над ее территорией

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  184314 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  129512 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  151799 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142665 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144967 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153204 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127545 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140212 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126790 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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21 марта 2024, 11:56  •  589665 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  551992 просмотра

Молдова не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над ее территорией

Пограничная полиция Молдовы не подтвердила сообщения о пролете российской ракеты над ее территорией во время массированной атаки рф по Украине в ночь на 29 марта, заявив, что их системы наблюдения за воздушным пространством не зафиксировали ни одного несанкционированного пересечения.

Война •   •  8203 просмотра
Молдова не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над ее территорией

Летом Нидерланды перебросят в Литву ЗРК Patriot

Голландская система противовоздушной обороны Patriot будет размещена в Литве этим летом на несколько недель в рамках учений НАТО по усилению совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса.

Новости Мира •   •  7006 просмотра
Летом Нидерланды перебросят в Литву ЗРК Patriot

Зеленский: 5-7 Patriot от США разблокируют небо, защитят индустрию и позволят детям ходить в школу

5-7 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot разблокируют небо, дадут возможность работать и отпускать детей в школу, а также защитят промышленность в Украине, заявил президент Зеленский.

Война •   •  11724 просмотра
Зеленский: 5-7 Patriot от США разблокируют небо, защитят индустрию и позволят детям ходить в школу

россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

Еще две бомбы были сброшены российскими самолетами в белгородской области, что привело к эвакуации жителей соседнего села.

Новости Мира •   •  8553 просмотра
россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый

Российский беспилотник-камикадзе попал в автомобиль в Никопольском районе, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  12230 просмотра
На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый

Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара

В Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара.

Общество •   •  11037 просмотра
Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара

На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами

Жителя Черниговской области приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу российским силовикам информации об украинских военнослужащих и ветеранах АТО во время полномасштабного вторжения.

Война •   •  12097 просмотра
На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами

Подозреваемых в незаконной вырубке дубов в Чернобыльском заповеднике будут держать под стражей до суда - прокуратура

Суд избрал меры пресечения членам организованной группировки, подозреваемым в незаконной вырубке 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского заповедника.

Криминал и ЧП •   •  11548 просмотра
Подозреваемых в незаконной вырубке дубов в Чернобыльском заповеднике будут держать под стражей до суда - прокуратура

С оккупированной территории удалось вернуть еще троих детей

Еще трое детей в возрасте 5, 11 и 14 лет были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  14445 просмотра
С оккупированной территории удалось вернуть еще троих детей

россия продолжает милитаризацию украинских детей во временно оккупированном Крыму - Омбудсман

россия продолжает милитаризировать украинских детей во временно оккупированном Крыму, создавая военно-спортивный городок для обучения школьников военным профессиям. При этом милитаризация образования и насаждение своей идеологии в оккупированных территориях является военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом.

Общество •   •  13151 просмотра
россия продолжает милитаризацию украинских детей во временно оккупированном Крыму - Омбудсман