Могут привлечь внимание детей: россия минирует приграничье Украины авиабомбами, похожими на серебристые мячики

россия бьет по приграничным регионам Украины авиацией, минируя территории шариковыми осколочными авиационными бомбами ШОАБ-0,5. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Это шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Ими враг дистанционно минирует нашу землю. Внешне они похожи на небольшой мячик серебристого цвета. Своим видом могут привлекать внимание детей. Поэтому предупредите об опасности близких - отмечают спасатели.

Отмечается, что такие авиабомбы применяет рф по приграничным районам Украины. Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая.

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Они имеют большую зону поражения, но когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения могут разорваться, хотя сейсмического датчика не имеют

Ни в коем случае нельзя приближаться и касаться взрывоопасных предметов. Сразу сообщайте о таких находках на 101. Сверхопасную работу - обезвреживание ВОП - выполняют только саперы - отметили в ГСЧС.

Напомним

Украина выделила 3 миллиарда гривен из государственного бюджета на программы гуманитарного разминирования и работает над компенсацией фермерам за разминирование их земель перед посевной.