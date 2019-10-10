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Могерини анонсировала следующее заседание по Украине при ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что следующее рассмотрение ситуации по Украине было внесен в повестку дня Совета министров иностранных дел при ЕС на следующей неделе. Об этом Могерини заявила на пленарном заседании Европейского парламента, во время обсуждения ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на трансляцию из зала Европарламента.

Могерини анонсировала следующее заседание по Украине при ЕС

“В течение этих пяти лет граждане Украины призывают к изменениям в своей стране. Я говорю пять лет, потому что, когда я только начинала, Украина была почти единственным вопросом нашей внешнеполитической повестки дня. В определенном смысле меня беспокоит, что это внимание пропадает, как будто те проблемы, которые были, исчезли. Я благодарна Европейскому парламенту за включение этого вопроса в повестку дня. Он будет также включен в повестку дня Совета министров иностранных дел в следующий понедельник (14 октября — ред), в частности потому, что я хочу убедиться, что в данный момент внимание к ситуации в Украине не ослабевает”, — заявила Могерини.

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Напомним, евродепутат от Латвии Сандра Калниете на пленарном заседании Европейского парламента заявила, что пока от “формулы Штайнмайера” выигрывает только Россия.

Ранее УНН сообщал, что сегодня в Европарламенте обсудят ситуацию в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могерини: ЕС предоставил инвестировал в Украину больше, чем в любое государство мира

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