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Верховний представник ЄС: ми наголошуємо, Крим та Донбас – це Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що зустрічі в рамках контактної групи у Мінську та питання щодо проведення виборів за "формулою Штайнмаєра" відкриє можливість нового пошуку шляхів мирного врегулювання на сході України, але це все є можливим тільки при дотриманні територіальної цілісності України. Про це Могеріні заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту, під час обговорення ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на трансляцію із зали Європарламенту.

Верховний представник ЄС: ми наголошуємо, Крим та Донбас – це Україна

Могеріні перерахувала ряд останніх подій в Україні, серед яких, зокрема, прийняття багатьох нових законопроектів та покращення інвестиційного клімату. Вона відзначила важливість процесу боротьби с корупцією та олігархічними структурами для розкриття економічного потенціалу України. Зокрема, була відзначена участь ЄС у реформуванні енергетичного сектору України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Могеріні: ЄС інвестував в Україну більше, ніж в будь-яку державу світу

“Завдяки цим реформам і нашій підтримці цих реформ — від створення Антикорупційного суду до реформи сектора безпеки — Україна сьогодні є набагато сильнішою країною, ніж п’ять років тому. Сьогодні це чітко видно”, — сказала Могеріні.

“Не дивлячись на це, Україна продовжує страждати від зовнішнього втручання. Ми наголошуємо на тому, що Крим — це Україна, Донбас — це Україна, і Європейський Союз буде і надалі дотримуватися цієї позиції у однозначній та єдиній манері”, — заявила Могеріні.

“Рішення прийняті під час засідань тристоронньої контактної групи та погодження “формули Штайнмаєра” вселяють надію, що відбудеться активізація мирного процесу. Ми маємо пам’ятати, що сьогодні Мінські домовленості залишаються єдиною платформою для такого рішення.

Нагадаємо, євродепутат від Латвії Сандра Калнієте на пленарному засіданні Європейського парламенту заявила, що наразі від “формули Штайнмаєра” виграє тільки Росія.

Раніше УНН повідомляв, що 9 жовтня в Європарламенті обговорять ситуацію в Україні.

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