Верховний представник ЄС: ми наголошуємо, Крим та Донбас – це Україна

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що зустрічі в рамках контактної групи у Мінську та питання щодо проведення виборів за "формулою Штайнмаєра" відкриє можливість нового пошуку шляхів мирного врегулювання на сході України, але це все є можливим тільки при дотриманні територіальної цілісності України. Про це Могеріні заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту, під час обговорення ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на трансляцію із зали Європарламенту.